Угрозы избыточных ГОСТОВ

17 сентября на 53-й Федеральной оптовой ярмарке «Текстильлегпром» в рамках Зоны свободных коммуникаций Free Space состоялся острый и злободневный разговор на тему «Кому нужны такие ГОСТы? Угрозы избыточных текстильных нормативов».

Именно так была озаглавлена открытая пресс-конференция, организованная проектом «Технология моды» и компанией-производителем нетканых материалов «Термопол».

Вопрос затронутый российским производителем очень волнует предприятия отрасли, особенно сегмента легпрома, занятого производством специальной одежды и средств индивидуальной защиты.

Спикерами пресс-конференции выступили: Виктор Гонтарь, генеральный директор ООО «Термопол» и Владислав Иванов, директор по развитию проектов ООО «Термопол». На технические вопросы специалистов отвечали Елена Мезенцева, главный технолог московского завода «Термопол» и Сергей Махов, технический директор компании «Термопол».

Основной темой обсуждения стала проблема разработки и готовящегося к принятию нового «микроволоконного» ГОСТА на утепляющие материалы.

Виктор Гонтарь: «На протяжении нескольких лет в горячей полемике производителей, поставщиков и потребителей развивается вопрос о так называемом микроволокне и микроволоконных утеплителях для спецодежды и СИЗ. В соответствии с ФЗ-162 вопрос решается отраслевыми специалистами, экспертами Росстандарта и ТК 320, инициаторами, заказчиками и разработчиками предлагаемого норматива, который вызывает столько противоречий и споров. Однако в связи с тем, что поспешное принятие государственного технически непроработанного Национального стандарта «Материалы нетканые объемные микроволоконные. Общие технические требования» может привести к существенным экономическим эффектами, снижению качества и свойств продукции»

На вопрос о том, «Что такое микроволокно?» Елена Мезенцева ответила: «В разных странах мира существует различный подход к терминологии «микроволокно», который определяется уровнем развития технологий, а также исторически сложившимися традициями. В России в нормативной документации на химические волокна термина «микроволокно» не существует. Однако разработчики ГОСТ предлагают ввести его сразу на продукцию, что нарушает иерархию стандартизации. Мировой и отечественный опыт показывают, что современные теплоизоляционные материалы для эффективной работы должны содержать различные по линейной плотности волокна. Преимущественное содержание тонких волокон или микроволокон в утеплителе приводит к ухудшению целого ряда показателей в ходе эксплуатации и химических чистках и стирках».

Сергей Махов: «Введение избыточных и непроработанных стандартов, не ориентированных на сырьевые возможности РФ, показывают ориентир на 100%-ю импортозависимость. Стандарты, инициированные по коммерческим согласованиям с заинтересованными производителями, способны влиять на ценовую политику в отрасли, искусственно создавать завышенные ценовые категории и делать продукцию СИЗ менее доступной и менее качественной для широкого круга потребителей, вступать в прямое противоречие с официальной позицией государства об импортозамещении и повышении экспортной привлекательности продукции отечественных товаропроизводителей»

Итак, первое и главное – это угроза для безопасности государства с точки зрения полной сырьевой и нормативной зависимости выпуска такой важной продукции как спецодежда.

Вторая опасность – несоответствие предлагаемого стандарта Федеральному закону от 29.06.2015 N 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стандартизации в Российской Федерации». Лишь некоторые несоответствия: повышение качества продукции (ст.3 п.1.6), повышение конкурентоспособности продукции российского производства (ст.3 п.1.6), внедрение передовых технологий (ст.3 п.2.1), повышение уровня безопасности жизни и здоровья людей (ст.3 п.2.2), оптимизация и унификация номенклатуры продукции, обеспечение ее совместимости и взаимозаменяемости, сокращение сроков ее создания, освоения в производстве (ст.3 п.2.3.), устранение технических барьеров в торговле и создание условий для применения международных стандартов и региональных стандартов, региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных государств (ст.3 п.2.8), обеспечение соответствия общих характеристик современному уровню развития науки, техники и технологий, передовому отечественному и зарубежному опыту (ст.4 п.4), обеспечение участия в разработке документов всех заинтересованных лиц (ст.4 п. 5), установление в документах по стандартизации требований, обеспечивающих возможность контроля за их выполнением (ст.4 п. 6), непротиворечивость национальных стандартов друг другу (ст.4 п. 9) и тому подобное.

Все выше сказанное явно показывает, что продукция, которую придется выпускать по предлагаемому «микроволоконному» ГОСТу повысит цены на спецодежду и ухудшит ее качество и потребительские свойства. А это обернется существенными затратами для государства.

Владислав Иванов: «Микроволокно – это не хорошо и не плохо. Это просто синтетические волокна линейной плотностью не более 0,11 текс, как предлагается в нормативе. Это технический параметр, он не может быть хорошим или плохим. Мы работаем с микроволокном как сырьевым компонентом с 2005 года, когда и нормативного понятия в РФ такого не было. Причем, «МИКРО» – это наша зарегистрированная торговая марка».

Таким образом, микроволокно – это лишь сырьё. Специалисты компании «Термопол» и отраслевое сообщество возражают именно против требований, которые предусматривает предлагаемый ГОСТ для производителей спецодежды. Он по факту, несмотря на законодательную добровольность применения, обяжет и навяжет профессиональным потребителям эксплуатацию именно продукции с микроволокном, требующую деликатной стирки и чистки. Кроме этого, производителям спецовок, например, в обязательном порядке рекомендуется простегивать пакет диаметром 10х10 см. При применении других материалов такой необходимости нет. В свою очередь производители высокотехнологичной нетканки будем обязаны применять не менее 60% микроволокна, хотя улучшенных свойств полотну это не придаст. Уже сегодня российскими производителями утепдителей разработаны многочисленные методы повышения качества продукции и без микроволокна.

Владислав Иванов: «Да, мы смогли вовремя заметить разработки нового ГОСТа и отсрочить его принятие, да замечания отраслевого сообщества начинают воспринимать всерьез. Да, многое вскрылось, есть масса нестыковок. Нужно снова и снова вносить исправления, проводить дополнительные испытания. Подключать научную и производственную общественность. Это время и затраты, а кто их будет нести?».

Несмотря на внесение многочисленных исправлений, сегодня производители спецодежды, присутствующие на мероприятии отметили, что «пользоваться нормативом невозможно». Отметив заслуги и активную позицию компании «Термопол», собравшиеся на пресс-конференции отраслевые специалисты обратились с предложением к прессе более остро освещать данный вопрос и даже организовать сбор подписей под петицией на одном из доступных ресурсов в Интернете, результаты которой направить разработчику ГОСТ, в ОАО «ЦНИИ ШП» и другие компетентные органы. Поддержала действия компании и присутствовавшая на мероприятия Председатель концерна «Беллегпром» Лугина Татьяна Алексеевна, подчеркнув особенную важность вопроса для текстильной промышленности обеих стран.

Важно: каждый заинтересованный (юридическое или частное лицо) может направить в ОАО ЦНИИШП или Росстандарт, или ТК 320, или в компанию «Термопол», или на сайт проекта «Технология моды» – fashion-technology.ru – свои замечания, мнения и рекомендации. Все это не останется без внимания и поможет направить ситуацию в нужное русло.

Для справки:

Завод нетканых материалов «Термопол» – владелец Общеизвестного товарного знака Холлофайбер®. Завод основан в 2004 году и расположен в Москве и Московской области. Производственные возможности оборудования компании позволяют выпускать широчайший спектр нетканых полотен, плит, пластов, «шариков» - (всего до 1600 артикулов) различной плотности, ширины и высоты в зависимости от требований заказчика. Выпускаемые на заводах «Термопол» универсальные нетканые материалы «Холлофайбер» применяются в мебельном производстве; производстве матрасов; текстильной и лёгкой промышленности; автомобилестроении; строительстве.