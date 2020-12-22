Уход за губами в холодное время года

В холодное время года наша кожа нуждается в особенно пристальном и бережном уходе. Кожа губ первой реагирует на сезонные изменения в виде сухости и трещинок, с которыми постоянно приходится бороться. В это время губы нуждаются в интенсивном увлажнении и защите.

NIVEA подготовила яркую новинку - бальзам для губ «Тропический манго» с по-настоящему летним ароматом, который будет напоминать о теплых деньках. Благодаря уникальной формуле с натуральными маслами ши, китайского лимонника, касторового, бальзам увлажняет губы на протяжении всего дня и защищает от ветра и резких перепадов температур.

Бальзамы для губ NIVEA «Тропический манго» обладают тонким натуральным ароматом, а формула с мерцающими пигментами придает приятный блеск. В составе не содержатся минеральные масла, что делает заботу о коже губ еще безопаснее и эффективнее.

Текстура бальзама мгновенно тает на губах, обеспечивая ровное нанесение, необходимое питание и устраняет ощущение сухости и стянутости. Не забывай наносить средство на губы перед выходом на улицу, чтобы защитить их, особенно, в ветреную погоду.

NIVEA зарядит летним настроением и позаботится о твоих нежных губах!

Инновационные препараты для интенсивного ухода за губами JUICY KISSES JUICY KISSES от Eveline Cosmetics – это интенсивно увлажняющие и восстанавливающие фруктовые бальзамы, предназначенные для полноценного ухода за кожей ваших губ. Ланолин смягчает губы, пчелиный воск и витамин E защищают от сухости и шелушения, а натуральные масла ши, арганы и кокоса питают и делают кожу нежной, мягкой и эластичной. Бальзам мгновенно увлажняет губы, придавая им сочный блеск, а его легкий приятный фруктовый аромат поднимает настроение.

Бальзам-масло для губ EXOTIC MANGO от Eveline Cosmetics - фруктовый бальзам для губ с маслом манго - это восхитительное косметическое средство для губ с уникальной богатой формулой:

• смягчающий ланолин

• защитный пчелиный воск

• витамин Е

• БИО Кокосовое масло

• масло ши и масло алоэ

Увлажняющий и питательный бальзам-масло с ароматом экзотического манго гарантирует нежной коже губ моментальное увлажнение и интенсивное питание. Вы можете использовать его самостоятельно или после пилинга, чтобы подчеркнуть естественную красоту и придать губам блеск.

Бальзам-масло Juicy Kisses содержит натуральные ингредиенты, не содержит парабенов и силиконов.

Ланолин - смягчает эпидермис, уменьшает шелушение, успокаивает и разглаживает кожу губ. Пчелиный воск - защищает, увлажняет и питает кожу.

БИО кокосовое масло - обладает антиоксидантными, антибактериальными, увлажняющими и питательными свойствами.

Масло ши - богатый источник витаминов А и Е, которые, среди прочего, приостанавливают процессы старения кожи, защищают её от свободных радикалов и от воздействия внешних факторов (мороз, холод, солнце и ветер).

Масло алоэ - оказывает увлажняющее, успокаивающее действие, поддерживает регенерацию эпидермиса, защищает кожу и волосы от чрезмерной потери воды.

Витамин Е - известный как «витамин молодости», замедляет процесс старения кожи. Ваниль, масло манго и масло какао - обладают антиоксидантными свойствами, содержат большую дозу витаминов А, В, С и микроэлементы.



Extra Soft bio Coconut:

- мгновенно смягчает и разглаживает кожу губ;

- восстанавливает упругость и обьем;

- эффективно устраняет чувство сухости и стянутости;

- прекрасно питает и увлажняет кожу, делая ее более мягкой и гладкой.

Идеальное решение для пересушенных губ, склонных к образованию трещинок!

Натуральное целебное МАСЛО КОКОСА содержит невероятное количество важнейших для организма кислот, в т.ч. лауриновую и олеиновую, которые делают кожу устойчивой к внешним факторам и обеспечивают ее увлажнение. Кроме того, масло кокоса обладает солнцезащитными свойствами (SPF 7), предупреждает появление шелушения и болезненных трещинок, а также возвращает коже упругость, мягость и гладкость.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ Extra Soft bio хорошо впитывается, даря ощущение легкости и комфорта, а изысканный аромат кокоса сделает каждое применение косметического продукта маленьким ритуалом красоты и улучшит Ваше настроение!

Помните, что нежная структура губ не менее уязвима, чем кожа век. Она очень тонкая, не выделяет жира, не потеет и быстро высыхает. Уход за губами – это очень важная часть ежедневной бьюти-рутины. Необходимо уделять им внимание не меньше, чем коже лица.