Вход
ADV
Интересно
Vogue (779)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Украинский Vogue отмечает юбилей

  • 170
  • 0
  • 01 Июня 201800:05
Сюжеты: Vogue

В честь первого пятилетия украинская версия издания выпустила альбом лучших за свою историю фото.

В этом году украинской версии Vogue исполняется пять лет. В честь торжественного события журнал выпустил фотобук Ukraine in Vogue. Под обложкой можно найти самые лучшие кадры, созданные за пятилетнюю историю издания. Альбом разделен на семь тематических разделов: обложки, новые имена, появившиеся благодаря Vogue UA, локации, искусство, цвет, романтика и мужская мода. Фото снабжены воспоминаниями редакции. Обложку украсило фото 2016 года с украинской моделью Яной Годня.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru