Украинский Vogue отмечает юбилей

В честь первого пятилетия украинская версия издания выпустила альбом лучших за свою историю фото.

В этом году украинской версии Vogue исполняется пять лет. В честь торжественного события журнал выпустил фотобук Ukraine in Vogue. Под обложкой можно найти самые лучшие кадры, созданные за пятилетнюю историю издания. Альбом разделен на семь тематических разделов: обложки, новые имена, появившиеся благодаря Vogue UA, локации, искусство, цвет, романтика и мужская мода. Фото снабжены воспоминаниями редакции. Обложку украсило фото 2016 года с украинской моделью Яной Годня.