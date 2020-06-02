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SergeyVladimirov

Украшением июньского номера EsquireSerbia стала модель Оксана Клочкова

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  • 02 Июня 202014:42

Популярная модель Оксана Клочковапорадовала читателей EsquireSerbia потрясающе красивой и сложной съёмкой: эффектная блондинка со строгим взглядом предстала в разных образах, олицетворяющих этапы становления женщины на пути к своей независимости и свободе.

Пройдя сложный путь от словно вышедшедшей из воды, полуобнаженной Венеры до свободного распустившегося цветка, через стереотипы, жертвы, борьбу за свою независимость в современном патриархальном мире. Театральность нарядов, глубокий символизм и извечная актуальность темы сделали съёмку настоящим украшением июньского номера. Что касается аспекта моды – черно-бело-красная гамма, сложные крупные головные уборы и украшения, мейк-грим и, конечно, алебастр обнаженного тела, - то некая нарочитая сценичность в одежде и макияже, граничащая с вульгарностью смотрится смело и с претензией – одежда всего лишь способ выразить настроение, мысль, взгляды.

 

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