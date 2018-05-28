Украшения дома Bvlgari приедут в Москву

В начале осени в музеях московского Кремля откроет двери выставка изделий ювелирного дома Bvlgari.

Марка Bvlgari готовится покорить российскую столицу выставкой «Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей». Экспозиция разместится в музейных залах московского Кремля и начнет работу 7 сентября. Увидеть исторические украшения и декоративные изделия можно будет на первых этажах Колокольни Ивана Великого и Патриаршего дворца. Всего на ретроспективе будет представлено 500 предметов, созданных мастерами дома в период с конца XIX века до 1990-х годов. Выставка будет принимать посетителей до 13 января будущего года.