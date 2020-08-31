Улучшение роста волос: средства, которые реально работают

С проблемой выпадения кудрей сталкиваются многие, причем касается это и женщин, и мужчин. Справиться с бедой вполне реально и просто, если приобрести хороший шампунь для роста волос. Производители позаботились о добавлении в профессиональные препараты множества полезных веществ, которые решают одновременно ряд проблем: улучшают кровообращение, питают, восстанавливают водный баланс, укрепляют.

В чем же секреты главных ингредиентов и кто занимает лидирующие позиции на рынке косметики для волос?

Особенности качественных препаратов

Профессиональные средства для укрепления локонов содержат натуральные продукты, которые не только стимулируют, но и активно защищают от различных неблагоприятных факторов. Лучший шампунь для роста волос будет в обязательном порядке включать:

· кератин - придает объем, укрепляет структуру каждого волоска, предупреждает спутывание, облегчает расчесывание;

· красный и черный перец - стимулируют кровоснабжение кожных покровов головы, способствуют укреплению фолликулов;

· витамин А, или ретинол. Благодаря его действию, исчезают посеченные кончики, волосяная луковица становится более устойчивой к воздействию красителей и препаратов химической завивки или выпрямления;

· коллаген. Придает эластичность, блеск, делает пряди более послушными и прочными;

· натуральные масла. Хорошо питают, укрепляют, усиливают естественное сияние. Соединяют чешуйки, способствуя гладкости.

Хорошее средство для решения проблем локонов нацелено на применение комплексного подхода, основными же действиями косметики по уходу за шевелюрой являются укрепление, стимулирование, активизация. При использовании качественных препаратов реально сохранить густоту прядей, привести в норму работу волосяной луковицы и путем раздражающего действия усилить снабжение кровью, чтобы укрепить корни.

Что следует учитывать при выборе

Подобрать правильный состав, который будет работать для решения ваших проблем, поможет выяснение точной причины поредения кос. Желательно посетить специалиста-трихолога, который проведет детальный анализ шевелюры и определит ее слабые стороны.

Помните, что каждому типу кудрей важно правильно подобрать компоненты. Сухим и ломким локонам не подойдут составы, включающие ингредиенты для жирных кос. Окрашенные и обесцвеченные пряди нуждаются в особом уходе. Комбинированные волосы требуют оригинальных решений. Капризные вьющиеся пряди усмирят бьюти-средства, которые сформируют правильный завиток и сведут на «нет» пушистость.

Консультанты интернет-магазина Hairbar.pro владеют всей необходимой информацией и окажут действенную помощь в подборе специальной косметики по уходу. Помимо очищающего средства, для укрепления локонов потребуются маски, бальзамы, кондиционеры и сыворотки.

Топ лучших средств

Решить, какой шампунь лучше для роста волос, поможет топ-лист, подготовленный специалистами. При составлении учитывались мнения профессиональных парикмахеров, отзывы потребителей и советы врачей.

В рейтинг вошли:

1. Kevin Murphy Stimulate-Me Wash с укрепляющим действием. Налаживает работу фолликулов, стимулирует кровообращение в кожном покрове головы. Подходит для ежедневного применения, относится к категории унисекс.

2. Deoproce Green tea Henna Pure Refresh Shampoo. Основное вещество – экстракт зеленого чая. Укрепляет корни, придает невероятный объем. Восстанавливает структуру волосяной кутикулы и убирает посеченные кончики.

3. Dikson Loss Control Shampoo Energizzante активно борется с выпадением кудрей. Защиту и глубокое увлажнение гарантирует масло жожоба. Экстракт женьшеня придает силу. Локоны становятся послушными, блестящими, полными жизненной энергии. Отсутствуют сульфаты и парабены.

4. Kerastase Specifique Bain Prevention. За счет стволовых клеток горного эдельвейса и корня имбиря обладает моментальным оздоравливающим эффектом. Разглаживает пряди, предупреждает старение, способствует появлению новых волосков. Может использоваться для ежедневного ухода.

5. JMsolution Solution Honey Luminous Scalp V Shampoo. Вобрал всю силу меда. Активное действие прополиса и маточного молочка обеспечивает интенсивное питание прядей и кожного покрова головы. Пантенол препятствует выпадению, восстанавливает структуру, придает кудрям мягкость и блеск.

Помните: самый лучший шампунь для быстрого роста волос будет реально работать, если придерживаться определенных правил. Наносить состав следует дважды. Первый раз - для очищения шевелюры, второй – для насыщения полезными веществами (не следует смывать препарат сразу, подержите на прядях в течение 1-2 минут). Используйте воду умеренной температуры: слишком горячие или холодные струи вредят шевелюре. Систематически применяя профессиональный шампунь, уже к концу месяца можно заметить реальные перемены.