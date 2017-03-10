Улыбка никогда не выйдет из моды

В современном обществе у женщины есть миллион помощников в любом вопросе: нужно ли подобрать платье на семейный ужин или наряд для собеседования, как правильно носить сложные вещи, например, ажурные колготки, или уместен ли каблук в дневное время. Ответ находится за считанные секунды одним нажатием клавиши смартфона. Подобная доступность информации зачастую спасает и меняет наши вкусы и понимание моды. Однако нечасто нарядом с модными советами стоит один простой и самый универсальный: улыбайтесь. Ведь искренняя улыбка, идущая от сердца, способна украсить любой наряд и отвлечь внимание от любых изъянов.

Россия называют одной из самых неулыбающихся наций. Пожалуй, это действительно так. К тому же у нас есть целый ряд оправданий: у нас особые климатические условия, особые традиции, нам нелегко, откуда взяться улыбке. Но сила и заключается в том, чтобы находить поводы для улыбок во всем, даже в самых незаметных на первый взгляд мелочах. Эту тенденцию заметила марка Colgate и совместно с парком «Сокольники» инициировала программу под названием «Улыбайтесь вместе». Программа заключалась в том, чтобы создавать посетителям зимнего катка поводы для улыбок: будь то ведущий, делающий со сцены комплименты, или популярные актеры и певцы, вроде Андрея Мерзликина и Александра Бердникова, приободряющие посетителей, или живое исполнение романтических мелодий из собственного альбома Александром Балыковым, или детский мастер-класс с самой Анастасией Гребенкиной. За целую зиму, сколько шла программа, организаторами было придумано большое количество источников для радости, и результат оказался внушительной: более 70 000 улыбок за весь сезон. И это еще не финал, поскольку программу хотят продолжить, слишком уже у нее важная миссия: делать нас счастливее.