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Артем Кузелев

Ума Турман в каверстори DuJour. Осень, 2017

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  • 09 Сентября 201723:30
Сюжеты: Ума Турман

Американская актриса стала главной героиней осеннего номера издания.

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  • DuJour. Осень, 2017

Съемка Дэвида Белльмера возвращает Уму Турман в новостные сводки. Ненадолго оставившая кинокарьеру ради семьи, актриса снова с нами. Для разминки мы можем видеть ее в каверстори свежего номера журнала DuJour, а к концу года Ума появится на большом экране в триллере Родриго Кортеса «Дальше по коридору». На будущий год в расписании актрисы уже значатся три кинопремьеры.

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