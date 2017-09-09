Ума Турман в каверстори DuJour. Осень, 2017

Американская актриса стала главной героиней осеннего номера издания.

1 / 6 DuJour. Осень, 2017











Съемка Дэвида Белльмера возвращает Уму Турман в новостные сводки. Ненадолго оставившая кинокарьеру ради семьи, актриса снова с нами. Для разминки мы можем видеть ее в каверстори свежего номера журнала DuJour, а к концу года Ума появится на большом экране в триллере Родриго Кортеса «Дальше по коридору». На будущий год в расписании актрисы уже значатся три кинопремьеры.