Модена, 3 апреля 2018 — Умберто Чини назначен генеральным директором Maserati в Европе. Он немедленно приступил к новым обязанностям в дополнение к текущей должности в качестве управляющего директора Maserati на Ближнем Востоке и в Африке.

Чини присоединился к команде Maserati в 2004 году. Его 27 летний опыт в автомобильной отрасли включает управление розничной торговлей в Европе, менеджмент и руководство продажами на домашнем и зарубежных рынках.

Maserati

Maserati – это автомобили, узнаваемые благодаря своей неповторимой элегантности. Стиль, технологичность и врожденная исключительность, гарантированно удовлетворяющие даже самых взыскательных покупателей, сделали Maserati эталоном среди автомобилей. На данный момент модельный ряд бренда включает флагманский Quattroporte в версиях GranLusso и GranSport, Levante (первый в истории внедорожник Maserati), спортивный седан Ghibli представительского класса и спортивные автомобили GranTurismo и GranCabrio, недавно получившие рестайлинг. Бренд выпускает разнообразные варианты автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, задним или полным приводом, лучшими материалами и выдающимися инженерными решениями. Каждый из них пересматривает концепцию итальянского спортивного автомобиля и устанавливает новые стандарты в стиле, производительности, роскоши и безопасности.

Вы можете получить подробную информацию на сайте Maserati: www.maserati.ru

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Анастасия Ершова

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