Умберто Леон из Kenzo станет режиссером

Американский дизайнер снимет дебютный короткометражный фильм для маркиЖ,в которой работает.

Один из креативных директоров Kenzo Умберто Леон решил попробовать силы в качестве режиссера. Дизайнер снимет короткометражку для марки, в которой работает, а главные роли в ней исполнят Милла Йовович, Александра Шипп и Коди Смит-МакФи. По предварительному описанию фильм The Everything будет выдержан в стиле легкой драмы о семье тинейджеров с необычными способностями. Премьера короткометражки пройдет 7 сентября в рамках Недели моды в Нью-Йорке.