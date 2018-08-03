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Артем Кузелев

Умберто Леон из Kenzo станет режиссером

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  • 03 Августа 201811:12
Сюжеты: Kenzo

Американский дизайнер снимет дебютный короткометражный фильм для маркиЖ,в  которой работает.

Один из креативных директоров Kenzo Умберто Леон решил попробовать силы в качестве режиссера. Дизайнер снимет короткометражку для марки, в которой работает, а главные роли в ней исполнят Милла Йовович, Александра Шипп и Коди Смит-МакФи. По предварительному описанию фильм The Everything будет выдержан в стиле легкой драмы о семье тинейджеров с необычными способностями. Премьера короткометражки пройдет 7 сентября в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

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