Under Armour и Стефен Карри представляют Curry 8: первые кроссовки Curry Brand доступны в России

Бренд высокотехнологичной спортивной экипировки Under Armour и ведущий игрок NBA, трехкратный чемпион мира по баскетболу Стефен Карри представляют баскетбольные кроссовки Curry 8 - первую модель именного бренда спортсмена, доступную к приобретению в России.



Curry 8 произведены без применения резины, благодаря чему обладают невероятной легкостью и беспрецедентной степенью сцепления с поверхностью. А это значит, что начать движение или остановиться можно в мгновение ока. Динамическая система поддержки позволяет ногам двигаться свободно и при этом оставаться защищенными.

Curry 8 созданы с применением технологии UA Flow — одной из ключевых технологий нового сезона. Амортизационная платформа UA Flow отличается особой цепкостью без ущерба для скорости движения, без проскальзывания, без скрипа на паркете. Технологичность кроссовок прослеживается в каждой детали:

Дышащий верх с синтетическим покрытием создан специально для дополнительной поддержки

Технология UA Flow обеспечивает превосходную амортизацию, легкость и маневренность

Тянущаяся манжета повторяет силуэт носка и позволяет легко надевать кроссовки

Гибкая стелька Pebax® дает стабильность во время каждого движения



Это первая модель, произведенная под брендом Curry Brand, который Стефен Карри и Under Armour запустили 1 декабря 2020 года. Это именной бренд атлета, под которым будет производиться обувь, экипировка и аксессуары. Часть средств от продажи продукции Curry Brand будет ежегодно направляться на социально значимые проекты. К 2025 году партнеры планируют обустроить как минимум 20 баскетбольных площадок, запустить 125 учебных программ для молодых спортсменов, обучить более 15 000 тренеров и суммарно охватить более 100 000 молодых ребят, увлекающихся баскетболом.

В России кроссовки Curry 8 доступны в черном цвете. Их можно купить на сайте lamoda.ru по цене 13 699 рублей.