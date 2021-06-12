Under Armour представляет новую экипировку Iso-Chill для тренировок в жаркую погоду

Во время интенсивных тренировок в жаркую погоду тело выделяет больше энергии и тепла – перегрев усиливает усталость, и организм затрачивает больше сил на то, чтобы охладить себя. Высокая температура утомляет морально и физически, и тренироваться так долго, как раньше, становится очень тяжело.

Революционная технология Iso-Chill меняет представление о спортивной одежде и ткани – в ее составе запатентованный материал, который охлаждает тело словно лед. Ткань, из которой сделана экипировка Iso-Chill, состоит из плоских нейлоновых волокон, которые прилегают к коже и рассеивают тепло лучше, чем обычный нейлон. Материал содержит двуокись титана, которая помогает отводить тепло от тела, охлаждая его. Тестирование продуктов показало, что, тренируясь в Iso-Chill, спортсмены достигают максимального потребления кислорода и теряют выносливость на 7–12% медленнее чем в обычной экипировке. Среди профессиональных спортсменов, выбирающих для тренировок технологию Iso-Chill: двукратная олимпийская чемпионка по тхэквондо Джейд Джонс и олимпийский чемпион по боксу Энтони Джошуа.

Iso-Chill позволяет спортсменам расширять пределы своих возможностей и добиваться лучших показателей даже в условиях высоких температур как во время интенсивной тренировки, так и во время полумарафона в разгар лета.

Экипировка с технологией Iso-Chill представлена на сайтах официальных партнеров Under Armour в России – Lamoda, SportPoint и RunLab.