Уникальные авторские куклы и дизайнерские игрушки на выставке «Царская Ёлка»

В новогодние праздники — с 3 по 12 января 2020 года — в Москве в выставочном комплексе «Т-Модуль» на Тишинке всех ожидает дополнительная встреча с уже полюбившейся выставкой авторских кукол и дизайнерских игрушек. На этот раз её организатор Светлана Пчельникова представит специальный зимний проект «Царская Ёлка».

Спецпроектом «Царская Ёлка» С.Пчельникова продолжает свой масштабный проект «Воссоздание коллекции кукол и игрушек детей императорской семьи», начатый ею ещё в 2010 году в преддверии празднования 300-летия музея-заповедника Царское село. Войны, революции и борьба со всем буржуазным на протяжении, практически, всей первой половины XX века не пощадили коллекцию из легендарной игровой комнаты детей последнего российского императора Николая II. В частности, многие предметы были розданы в детские дома и приюты, где их следы потерялись окончательно.

Более 20 лет Светлана Пчельникова собирала по крупицам царских кукол, объехав полмира, обойдя сотни блошиных рынков и антикварных магазинов. Параллельно велась работа по реконструкции коллекции и воссозданию аутентичных кукол и игрушек силами лучших кукольных мастеров и реставраторов, а также создавались копии с известных музейных объектов — кукол и игрушек, находящихся в коллекциях действующих музеев. Проводились консультации со специалистами по тканям, со знатоками и коллекционерами предметов того времени. Изучались особенности изготовления игрушек конца XIX – начала XX веков. Всё это вместе взятое позволило воссоздать «царских кукол» с максимальной точностью.



Фото предоставлено организаторами выставки

Интересный факт: Николай II привозил своим детям из поездок не только готовые игрушки, но также покупал отдельные детали, из которых дети сами должны были мастерить для себя кукол и игрушки. Так, четверо царских дочерей под присмотром их матери императрицы Александры обучались простому ручному труду — они сами шили наряды для своих кукол, а также умели строить кукольные домики.



Фото взято из открытого источника: mos.ru

На рождественской выставке «Царская Ёлка» свои работы представят более 100 авторов-кукольников со всей России. Пополнить свою коллекцию авторских кукол в канун Рождества и Старого Нового года — что может быть лучше?!









Здесь же будут работать мастер-классы, собранные деньги на них отправятся в б/ф «Родом из Детства».

А 4 января на выставке состоится дружественная встреча с космонавтом из Швейцарии Франко Де Винне.

Адрес | Расписание | Билеты

Москва, «Т-Модуль», Тишинская площадь, дом 1

03.01.20 — 12.01.20 (с 11:00 до 20:00).

Торжественное открытие — 3 января в 12:00

Стоимость входного билета — 200 рублей.

Льготный — 100 руб. (для подростков, студентов и пенсионеров).

Для детей до 7 лет — вход бесплатный.

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