Уникальный коллекционный фаянс и фарфор из Британии представят на майском «Блошином рынке» на Тишинке

ВО ИМЯ РОЗЫ

Май – особенный месяц для москвичей! Наконец-то что-то цветёт! И трава зелёная! И можно без пальто! А дом – он так потускнел за зиму, чем его порадовать? Нетривиальный вариант – отправиться за «сокровищами» на знаменитую выставку-продажу «Блошиный рынок» на Тишинке, которая пройдёт в Москве с 17 по 20 мая 2018.

Это последний перед долгими каникулами художественный проект, который представит на своей экспозиции всё лучшее, что так необходимо летом в каждом доме и усадьбе: подсвечники для долгих тёплых вечеров, вазы для полевых цветов, солнцезащитные ретро-очки, милые аксессуары ручной работы – друзьям в подарок на «летние» дни рождения, винтажные экземпляры садовой мебели в стиле французской Foire de Chatou.

В этом году майский «Блошиный рынок» на Тишинке пройдёт накануне знаменитой садовой выставки в Челси – Chelsea Flower Show. Британская цветочная феерия и задала тему спецпроекта на московской Тишинке: на 49-й выставке-продаже «Блошиный рынок» на Тишинке центральную экспозицию займёт коллекционный фарфор, двадцать лет выпускавшийся специально к Chelsea Flower Show.

С 1981 по 2001 годы, каждый май Королевское Общество Садоводов (Royal Horticultural Society) представляло публике особую «цветочную» тарелку: её дизайн заказывался ведущему художнику, а сам лимитированный тираж производился на одной из старинных мануфактур Великобритании: Royal Doulton, Wedgwood, Spode или Royal Worcester.

Особое место в экспозиции спецпроекта «Блошиного рынка» на Тишинке займёт фаянсовая тарелка из «Дарвиновского сервиза» 1811 года выпуска. Центр тарелки украшает букет, продуманный до мельчайших подробностей страстным садоводом и ботаником Джоном Веджвудом – основателем Королевского Общества Садоводов. Скажем больше: аналогичный экземпляр тарелки из «Дарвинского сервиза» хранится в лондонском музее Виктории и Альберта.

«Блошиный рынок» на Тишинке – кладезь невыдуманных историй, бытовых подробностей и редкостей. Организаторы гордятся тем, что одна из главных задач проекта – просветительская.

Встречаемся, как обычно, на старейшей московской площадке – «Блошиный рынок» на Тишинке, где найдутся предметы разных эпох.

Адрес и график работы выставки:

Москва, «Т-Модуль» (Тишинская площадь, дом 1)

16 мая: с 19:00 до 22:00 – VIP-открытие, вернисаж

17 и 18 мая: с 12:00 до 21:00

19 мая: с 11:00 до 21:00

20 мая: с 11:00 до 20:00

Стоимость входного билета:

100 рублей на сайте www.bloxa.su при покупке билета до 13 мая (акция на билеты VIP-открытия не распространяется).

Для детей до 16-ти лет – вход бесплатный.

200 рублей в кассах ТВК «Тишинка» (в дни работы выставки-продажи).

1000 рублей на VIP-открытие, вернисаж.

Организатор проекта – Выставочная компания «Эксподиум»

+7(495) 585-7274

www.bloxa.ru

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