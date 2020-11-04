United Colors of Benetton - новый бренд в коллекции SOHO Fashion

Еще одно яркое имя - United Colors of Benetton пополнило звездную коллекцию брендов компании SOHO Fashion. В октябре 2020 года SOHO Fashion получила права на дистрибуцию обуви всемирно известного бренда, заключив договор с United Brands Company. United Colors of Benetton - бренд с историей, одна из самых известных модных компаний в мире, креативная, при этом способная сохранять верность своему первоначальному духу.

Новая коллекция обуви от Benetton отражает ДНК бренда и олицетворяет собой философию его стиля: открытую, доступную, демократичную, в ярких деталях, которые не останутся незамеченными. В коллекции Benetton можно найти обувь на любой вкус и создать разнообразные образы: Basic Cupsoles - капсула для повседневной жизни, Fat Cupsoles - капсула, почерпнувшая вдохновение из мира баскетбола, Phylon Run с яркими цветами, напоминающими искусство «Street art»; Eva, представляющая максимум комфорта и многие другие. Интересная особенность моделей Benetton - это рисунок на подошвах, созданный для того, чтобы каждый смог оставить уникальный след. Варианты конструкции подошвы моделей бренда также весьма разнообразны: это Chunky Sole - массивная подошва, для образов «street style» и андеграунд; Active Sole, для тех, кто ведет активный образ жизни, Vulcanized, идеально подходит для скейтеров, и, наконец, Flyknit, прославляющая Benetton как мастера по изготовлению трикотажных изделий. Первая заказная кампания коллекции обуви Benetton в шоу-руме SOHO Fashion начнется уже в феврале 2021 года.