UNITED COLORS OF BENETTON открывает в России магазины в новом формате

United Colors of Benetton объявляет об открытии в России магазинов в новом формате «Light Colors». Это еще один шаг в рамках новой стратегии бренда, нацеленный трансформировать магазины в пространство цвета, света и инноваций.

Уютная атмосфера, натуральные текстуры, итальянский стиль — вот основные характеристики нового формата, призванные удовлетворить потребности поклонников бренда во всем мире. Новая концепция легко адаптируется к обширной сети магазинов United Colors of Benetton - она применима для магазинов разных площадей, а легкие и элегантные витрины просты в транспортировке и установке.

Концепция «Light Colors» разработана командой дизайнеров Benetton Group в сотрудничестве с архитектором Тобиа Скарпа. Новый формат предлагает посетителям магазинов инновационный опыт совершения покупок и более глубокое погружение в ДНК бренда. Отличительной чертой концепции является особая система освещения, основанная на трех элементах- Disco, Nón-Lá и Barra luminosa. Вместе они создают уникальное качество освещения, усиливающее радостные ощущения от ярких цветов продукции бренда. «Оригинальность этого проекта заключается в использовании рассеянных, прямых и отраженных источников света, а также в инновационном использовании линейного рассеивания света», - комментирует Тобиа Скарпа. «Благодаря использованию натуральных текстур, типичных для итальянского стиля, и яркой светлой мебели, в магазинах нового формата создана особая атмосфера, располагающая к совершению покупок.

Магазины в формате «Light Colors» уже открыты в Италии и в других странах присутствия бренда.

В России первые магазины открылись в Уфе, Астрахани и Томске. До конца года планируется еще несколько открытий – в Москве в ТЦ «Европолис» в сентябре 2020 года откроется обновленный магазин площадью 541 кв.м, где будут представлены взрослая и детская коллекция. Также осенью магазины в новом формате откроются в Краснодаре в ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» и в Казани в ТЦ «Мега»