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United Colors of Benetton воспевают возрождение Природы

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  • 16 Апреля 202011:25
Сюжеты: Benetton

Цветочные принты, минеральные красители и органический хлопок: United Colors of Benetton, вместе с мультипликационным героем, моряком Попаем, воспевают возрождение Природы.

Мартовские сады наполняются цветущей примулой, мимозой и россыпью тюльпанов. Benetton приветствует это торжество красок сочетаниями базовых цветов с полосками, цветочным декором и принтом под названием туаль де жуи.  Весна, как известно, сезон противоречий и перемен – поэтому в новой коллекции легкость льна и нежность ажурной вышивки виртуозно уживаются с органическим хлопком и макинтошем, прорезиненным водонепроницаемым материалом, в котором не страшно попасть под внезапный ливень.  Среди вещей, которые первыми улетят с полок, в этом сезоне рубашка с цветочным принтом, юбка-миди, украшенная ажурной вышивкой и декором шамбре, жакет из эластичного хлопка, окрашенный минеральной краской. В линии аксессуаров жаккардовые гольфы в полоску и шелковый шарф с цветочным принтом, необходимые в любом гардеробе. В честь запуска новой капсулы, посвященной знаменитому герою мультфильма Попаю, и специально для тех, кто испытывает ностальгию по бесстрашному моряку, представлена футболка из органического хлопка с изображением возлюбленной Попая, Олив Ойл.

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