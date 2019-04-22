Универмаг Galeries Lafayette поддержал пожарных Парижа

Руководство знаменитого парижского магазина пожертвовало миллион евро пожарным службам города.

После трагического пожара в соборе Нотр-Дам семья МуланхУзэ, владеющая универмагами Galeries Lafayette, пожертвовала миллион евро пожарным службам Парижа. Благотворители отметили, что пожертвование должно поддержать тех, кто ежедневно трудится на страже города. Известно, что компанию связывают долгие близкие отношения с парижскими пожарными: флагманский магазин Galeries Lafayette обслуживает специальная бригада аж с 1924 года.