Универмаг Harrods снял с продажи худи Vetements

Скандальная толстовка с нецензурным слоганом на кириллице исчезла из ассортимента знаменитого магазина.

После волны возмущения со стороны клиентов и пользователей соцсетей универмаг Harrods удалил из ассортимента своего сайта худи Vetements. Скандал вызвал украшавший модель нецензурный слоган, написанный на кириллице. Толстовка вошла в весенне-летнюю коллекцию 2019 года и продавалась по цене 680 фунтов стерлингов.