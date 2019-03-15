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Артем Кузелев

Универмаг Harrods снял с продажи худи Vetements

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  • 15 Марта 201910:03
Сюжеты: Vetements

Скандальная толстовка с нецензурным слоганом на кириллице исчезла из ассортимента знаменитого магазина.

После волны возмущения со стороны клиентов и пользователей соцсетей универмаг Harrods удалил из ассортимента своего сайта худи Vetements. Скандал вызвал украшавший модель нецензурный слоган, написанный на кириллице. Толстовка вошла в весенне-летнюю коллекцию 2019 года и продавалась по цене 680 фунтов стерлингов.

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