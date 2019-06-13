Универсальная коллекция Givenchy. Cruise, 2020

Клэр Уэйт Келлер, курсирующая между Лондоном и Парижем, смешала уличную моду и французскую элегантность.

На этот раз Клэр Уэйт Келлер работала с уличной модой, сделав ее универсальной. В новой коллекции парижского дома можно найти и расслабленные образы для долгих пеших прогулок, и по-французски элегантные вещи, в которых уместно прийти на модный показ. При этом в коллекции заметно влияние на образы жизни самого дизайнера, которая живет и работает между Лондоном и Парижем. Стиль Givenchy заметно смягчился и стал более нежным, но при этом модели можно назвать универсальными и функциональными.