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Артем Кузелев

Универсальная коллекция Givenchy. Cruise, 2020

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  • 13 Июня 201911:13
Сюжеты: Givenchy, cruise 2020

Клэр Уэйт Келлер, курсирующая между Лондоном и Парижем, смешала уличную моду и французскую элегантность.

На этот раз Клэр Уэйт Келлер работала с уличной модой, сделав ее универсальной. В новой коллекции парижского дома можно найти и расслабленные образы для долгих пеших прогулок, и по-французски элегантные вещи, в которых уместно прийти на модный показ. При этом в коллекции заметно влияние на образы жизни самого дизайнера, которая живет и работает между Лондоном и Парижем. Стиль Givenchy заметно смягчился и стал более нежным, но при этом модели можно назвать универсальными и функциональными.

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