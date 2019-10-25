UNOde50 представил капсульную коллекцию «MY SQUAD»

«My Squad» — новая капсульная коллекция испанского ювелирного бренда UNOde50, вдохновленная идеями общности и командной работы.

Писатель Курт Воннегут в своих знаменитых речах часто обращался к идее больших сообществ и формуле «один за всех и все за одного»: ему казалось, что именно этого не хватает людям для по-настоящему гармоничного существования. Испанский бренд UNOde50 развивает философию единения людей друг с другом — и по традиции, обращается к природе как к главному источнику вдохновения для своих ювелирных работ. Окружающий мир предоставил идеальный пример такого содружества: трудолюбивые пчелы, которые вместе создают тысячи сот, — настоящий символ командной работы, ставший основой капсульной коллекции «My Squad».

Красота в природе трактуется симметричностью; поэтому неудивительно, что в основу коллекции легли серьги с концентрическими окружностями, соты-шестиугольники, заключившие внутри себя изумрудные кристаллы Swarovski; кольца с зеркально расположенными пчелами. Название коллекции «My Squad» можно перевести вольно сразу несколькими интерпретациями — моя компания, моё окружение, мои близкие. Она объединила природные мотивы, неисчерпаемое вдохновение окружающего мира и знаковую для испанского бренда ручную работу.

«В этом мире столько любви, что хватит на всех, надо только уметь искать»

Курт Воннегут