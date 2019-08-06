UNOde50 представил капсулу «MY ENERGY», состоящую из обновленных архивных моделей

Пятилетие испанского ювелирного бренда UNOde50 в России совпало с запуском капсульной коллекции MY ENERGY, состоящей из архивных моделей в новом прочтении.

Капсула «MY ENERGY» изучает ключевые модели UNOde50, переходящие из коллекции в коллекцию. Разнообразие цветовых решений и варьирующиеся текстуры обновляют уже знакомые формы и делают их нескучными.

Специальный металлический сплав, покрытый серебром, позволяет даже самым массивным украшениям сохранить легкость. Органический дизайн и исключительно ручная работа – узнаваемые штрихи, делающие каждую модель особенной.

Несколько моделей капсулы, уже знакомых поклонникам бренда, – кольцо Osiris с подвижным элементом в форме шара, разомкнутый браслет Aligned, составной браслет Multivitamins из воловьей кожи с металлическими бусинами разного размера, литое кольцо Mismatch, удлиненное колье Distill.

В честь юбилея бренд подготовил приятный сюрприз: до 7 августа при покупке украшений во всех бутиках и на сайте unode50.ru клиенты получат памятный подарок – эксклюзивный браслет с символами бренда, замочком и ключиком.