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Semkov Arnold Alexandrovich

UNOde50 представил лукбук капсульной коллекции «MY NATURE» в коллаборации с художницей Катей Акерблом

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  • 20 Сентября 201922:09
Сюжеты: UNOde50, Бижутерия, украшения, драгоценности

Испанский ювелирный бренд UNOde50 представляет новую капсульную коллекцию «MY NATURE», вдохновленную природными мотивами и элементами.

Коллекция «MY NATURE» является продолжением ДНК испанского бренда UNOde50: в поисках вдохновения дизайнеры обратились к естественным очертаниям и изгибам окружающего мира. Природная гармония стала центральной темой коллекции, включившей в себя серьги, кольца, браслеты и ожерелья в форме лепестков.

Покрытый серебром металлический сплав, из которого изготовлены украшения, обретает мягкие формы, переплетаясь с тёплыми кожаными элементами.  Органический дизайн коллекции вдохновлен структурой биосферы, в которой всё существует в идеальном балансе и в которой даже лёгкая асимметрия (как на браслетах и кольцах коллекции) выглядит естественно и уместно.

Капсульная коллекция продолжает традиции ручной работы, благодаря чему каждое украшение становится по-настоящему особенным и уникальным. Это финальный штрих в картине единения человека с природой, постоянном стремлении к миру естественной красоты.

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