UNOde50 представляет мужскую коллекцию DEPARTURES

Испанский ювелирный бренд UNOde50 представляет мужскую линейку украшений DEPARTURES. Изготовленная специально для мужчин, коллекция вдохновлена манящим духом приключений и путешествий — этот мотив воплощен в образе воздушного винта, размещенного на изделиях.

В линейку вошли фактурные кольца, металлические браслеты, подвески и запонки из серебра, а также кожаные ремешки с логотипом бренда. Каждое изделие станет отличным подарком для ваших близких. Особенностью капсулы стали украшения с покрытием из рутения, зеркально-черный цвет которого добавляет больше игры света и тени и будет по достоинству оценен смелым мужчиной.

Коллекция уже доступна во всех фирменных магазинах UNOde50 в Москве и Санкт-Петербурге и на unode50.ru.