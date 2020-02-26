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Semkov Arnold Alexandrovich

UNOde50 представляет мужскую коллекцию DEPARTURES

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  • 26 Февраля 202020:40
Сюжеты: UNOde50, Бижутерия, украшения, драгоценности

Испанский ювелирный бренд UNOde50 представляет мужскую линейку украшений DEPARTURES. Изготовленная специально для мужчин, коллекция вдохновлена манящим духом приключений и путешествий — этот мотив воплощен в образе воздушного винта, размещенного на изделиях.

В линейку вошли фактурные кольца, металлические браслеты, подвески и запонки из серебра, а также кожаные ремешки с логотипом бренда. Каждое изделие станет отличным подарком для ваших близких. Особенностью капсулы стали украшения с покрытием из рутения, зеркально-черный цвет которого добавляет больше игры света и тени и будет по достоинству оценен смелым мужчиной.

Коллекция уже доступна во всех фирменных магазинах UNOde50 в Москве и Санкт-Петербурге и на unode50.ru.

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