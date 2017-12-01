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Диана Мицкевич

Синий лед в новой коллекции UNOde50

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  • 01 Декабря 201723:32
Сюжеты: UNOde50, Бижутерия, украшения, драгоценности

Испанский ювелирный бренд UNOde50 предлагает встречать зиму в оттенках в своих новых украшениях из коллекции #palacedream, которая вдохновлена прохладными оттенками неба и серебристым блеском льда. 

Браслеты, ожерелья, кулоны и кольца ручной работы с синими камнями, названные загадочными именами Osiris, Keita, Anubis, Superunos и Wenaika, возвращают нас в древние времена магов и жрецов. 

Теплая шоколадная кожа смягчает морозную палитру серебра и кристаллов, придавая каждому украшению земную простоту. 

 

 

Сейчас команда испанских ювелиров UNOde50 создает уже не только 50 экземпляров каждого украшения на весь мир, как во время своего основания в 90-е годы, а тысячи и даже и больше, поэтому множество модниц могут стать хозяйками новинок из коллекции #palacedream.

Каждое украшение UNOde50 - ведь его создают вручную!

 

Автор: Диана Мицкевич

 

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