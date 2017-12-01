Синий лед в новой коллекции UNOde50

Испанский ювелирный бренд UNOde50 предлагает встречать зиму в оттенках в своих новых украшениях из коллекции #palacedream, которая вдохновлена прохладными оттенками неба и серебристым блеском льда.

Браслеты, ожерелья, кулоны и кольца ручной работы с синими камнями, названные загадочными именами Osiris, Keita, Anubis, Superunos и Wenaika, возвращают нас в древние времена магов и жрецов.

Теплая шоколадная кожа смягчает морозную палитру серебра и кристаллов, придавая каждому украшению земную простоту.

Сейчас команда испанских ювелиров UNOde50 создает уже не только 50 экземпляров каждого украшения на весь мир, как во время своего основания в 90-е годы, а тысячи и даже и больше, поэтому множество модниц могут стать хозяйками новинок из коллекции #palacedream.

Каждое украшение UNOde50 - ведь его создают вручную!

Автор: Диана Мицкевич