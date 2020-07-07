Urban Safari от United Colors of Benetton - коллекция из будущего

Мечтали когда-нибудь заглянуть в будущее? United Colors of Benetton дарит эту возможность. Коллекция Urban Safari будет доступна в розничных магазинах только в 2021 году летом, но вы можете присоединиться к тренду городского сафари раньше остальных — коллекция ждёт своих первых покорителей в интернет-магазине ru.benetton.com уже сейчас.

Все природные оттенки, натуральные ткани, мотивы камуфляжа и знаменитые граффити: United Colors of Benetton - неутомимый исследователь большого города.

C наступлением жарких дней Benetton отправляется на сафари, не покидая пределов мегаполиса. Камуфляжные мотивы чередуются с легендарными граффити для создания образа fusion, идеального для исследователей большого города и антропологов стиля. Представлены все оттенки природы: приглушенные зеленый, оранжевый, коричневый, бежевый и черный, и только натуральные ткани: лен, хлопок, парашютная ткань и муслин. Отделка и декор в виде шнуров – насыщенно-золотистые.

В ассортименте найдутся самые желанные новинки, которые оценит даже искушенный шопоголик: платья-туники с рукавами кимоно и камуфляжным декором, рубашки из вискозы с короткими рукавами, принтованные знаменитыми граффити, бермуды из парашютной ткани со складками. Дополнить образ стильного покорителя городского сафари поможет рюкзак приглушенного зеленого цвета в сочетании с коричневым и оранжевым элементами. Прочный и устойчивый к стиранию, он готов вместить в себя всё самое необходимое для насыщенных событиями дней: ноутбук или планшет для оперативного решения рабочих вопросов, бутылку с водой для восполнения водного баланса, зонтик для того, чтобы дождь не был помехой планам, блокнот и карандаши для рисования скетчей или игру Элиас для встречи с друзьями в парке.