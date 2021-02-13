USHATAVA не перестаёт удивлять. Коллекция ECO-LEATHER CAPSULE REISSUE



Кто дружит или просто немного знаком с брендом, знает, что у него свой характер и особая эстетика.Одежда, в основном, выполнена в таких стилевых направлениях как авангард, конструктивизм, футуризм, новая классика. И в каждом их них - уникальность моделей.



В настоящее время многие производители используют кожу и эко-кожу для одежды, но она далеко не всегда качественна и эстетична.

Как стилист, это вижу и чувствую, знакомясь с изделиями лично, потому что необходимо знать, как они выглядят в реальности, а не в рекламной съёмке. Это важно, особенно в работе с гардеробом частных заказчиков.

И, являясь давним клиентом USHATAVA, имею моральное право сообщить, что высокое качество изделий и высокий уровень сервиса - главное правило бренда. Они всегда используют лучшие ткани и качественную фурнитуру для своих изделий. Эко-кожа в их изделиях действительно превосходного качества: имеет равномерную, плотную полуматовую фактуру. Материал очень прочный, износостойкий, влагостойкий, в отличии от весьма уязвимой натуральной кожи. Используя эко-кожу, бренд проявляет солидарность в заботе об окружающей среде, защите животных.



Также важно отметить, что все модели USHATAVA выполняются с подкладом из натурального хлопка, делая изделие действительно экологичным, а это редко кто из производителей использует, к сожалению, используя дешевую синтетику.

В коллекции используются несколько благородных оттенков: молочный, серый, карамельный, оливковый, черный.



Знакомьтесь и вдохновляйтесь.





Платье трапецевидного кроя с карманами.





"Ботфорты, но не совсем" - оригинальное название аксессуара, превращающего любую обувь в ботфорты. Они выполены также из эко-кожи, и представлены в 4-х оттенках. Ранее эти модели выпускались в вариантах из эко-замши в 3-х оттенках.



Этот аксессуар нужно сочетать только с качественной обувью без каких-либо излишеств: никакой броской фурнитуры и "украшений". "Ботфорты" сами по себе акцентные вещи. Желательно, но не обязательно, в тон.

Если переусердствовать в стилизации, получится "перегруженный" и даже вульгарный образ.

Ботфорты внутри также на хлопковом подкладе со встроенной резинкой. Их можно носить очень высокими, подняв намного выше колена, или спускать на нужную длину.

Стройным можно носить платьями и юбками выше колена, с басками, с удлиненными свитерами и легинсами, с юбкам-саронгами, трикотажными костюмами. Немного полненьким желательно перекрывать верх ботфортов юбками-саронгами, юбками прямого силуэта с разрезом или удачно подобранными классического кроя платьями, используя приемы визуальной коррекции вертикалью, горизонталями и ассиметрией.



В этом сезоне, как и в прошлом, актуальным фасоном высокой обуви являются свободные, широкие модели. Вижуально они делают ноги еще стройнее.



Сарафаны из эко-кожи.





Можно носить с бретелями и без них, как платье-сарафан или с водолазкой.





Косынки и платки из кожи по-прежнему актуальны. Недавно на мировых неделях моды кожаные косынки представляли на подиумах Marc Jacobs, Gucci, Jacquemus, Stella McCartney, Dior и другие Дома моды.



У USHATAVA они также на хлопковом подкладе, это комфортно и экологично. Можно носить, слегка завязывая под подбородком, или сзади, как платок. А в сочетании с имиджевыми и солцезащитными очками получится "образ с обложки".

Также можно носить как шарф-косынку или как пояс-баску. Эффектно смотрятся в таких случаях и фартуки, и косынки, повязанные как фартук.



И даже как топ.





Куртки-"косухи" в байкерском стиле в этой коллекции намного объемнее, чем в предыдущих коллекциях. Это соответствует трендам текущего и грядущих сезонов: актуальны объемные модели.

Худеньким можно носить как с узкими, так и широкми брюками. Красоткам с пышными формами широкие брюки в сочетании с не менее объемным верхом выбирать не стоит. Тут нужен баланс: объемный верх - прямой, но не облегающий низ. Например, юбка длиной ниже колена (в зависимости от роста и пропорций) прямого кроя, с запахом и завязками, ассиметричные прямые модели с акцентом на вертикаль или диагональ.







Брюки в коллекции в 2-х вариантах: прямые неширокие со стрелками ввиде прострочки и широкие "трубы". И те, и другие - на резинке и регуляторах, низ брюк с необработанным краем: можно оставить в исходном варианте,а можно изменить длину по желанию.

Эфффектно смотрятся с любой обувью.



Куртки-бомберы на хлопковом подкладе с широкими брюками-трубами.







Кожаные пиджаки (женском гардеробе это - жакет), скроены универсально, поэтому идеально сядут как на женскую, так и мужскую фигуры. Шлицы позволяют стилизовать его с фартуками:













Фартуки - уникальная деталь,благодаря которой можно создавать множество стилизаций.





Их можно использовать с одеждой любой фактуры. Как и любая кожаная вещь, он будет гармонировать с платьями из трикотажа, шелка, шифона, с шерстяными вещами и даже классическими костюмами.



Тренчи-жилеты, как понятно из названия, транформируются из верхней одежды в жилет-платье:



Также можно лацканы развернуть и зафиксировать поясом, внахлёст, - получится футуристический, авангардный образ. Будет эффектно смотреться и с высокими сапогами, и с грубыми ботинками.



Дополнительно предлагаются стеганые пояса, они достаточно длинные, и, в зависимости от объема талии, их можно завязывать на 1 или 2 оборота.







В новом, молочном, цвете появилась и сумка-батон, ставшая легендарной. Ранее она была представлена в карамельном, оливковом, черном цветах, теперь - в сером и молочном.



Совсем небольшие сумки-клатчи в размерах мини (с ручкой и узлами) и миди представлены в 3-х цветовоых вариантах.



Бренд изначально делал ставку на уникальность, и, как правило, традиции не изменяет: коллекции по-прежнему выходят дропами, т.е. лимитированными партиями. Иногда модели, которые были очень востребованы, в зависимости от клиентских запросов, стилевой актуальности и производственных возможностей, повторяют в следующих коллекциях. Опять же, в ограниченных партиях.

Помимо отличного качества по вполне приемлемым ценам, приятно осознавать, что подобного почти нигде и ни на ком не встретишь.

Их пытались и пытаются копировать недобросовестные конкуренты, создавая аналоги, но это, по наблюдениям, безуспешно: не те материалы, крой и т.д. Несравнимо по качеству.



Возвращаясь к трендам и одной из ключевых их составляющих - коже (включая эко-кожу), следует отметить, тендеция эта теперь уже, вероятно, долгосрочная. Универсальность и вариативность стилизаций позволяют создавать множество образов для разного использования в зависимости от цели и событий. Кожа и её качественный аналог впишутся в любую концепцию относительно меняющихся модных тенденций, потому что несколько лет подряд основой в формировании базового и модного гардероба является комфорт, функциональность и качество.

Кожаная одежда и аксессуары - это почти всегда функциональность и комфорт: удобно, тепло и практично, а не только стильно и красиво визуально.



