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Артем Кузелев

Ушел из жизни дизайнер Эмануэль Унгаро

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  • 27 Декабря 201911:48
Сюжеты: Ungaro

Основатель знаменитой модной марки скончался в возрасте 86 лет.

Новость о том, что Эмануэль Унгаро ушел из жизни подтвердилась четыре дня назад. Родственники французского дизайнера сообщили, что он скончался в возрасте 86 лет по естественным причинам. Модной индустрии модельер запомнится как основатель собственной одноименной марки и работой в домах Balenciaga и Courreges. Поклонницами его таланта были Жаклин Кеннеди, Анук Эме, Катрин Денев и другие знаменитости.

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