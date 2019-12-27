Ушел из жизни дизайнер Эмануэль Унгаро

Основатель знаменитой модной марки скончался в возрасте 86 лет.

Новость о том, что Эмануэль Унгаро ушел из жизни подтвердилась четыре дня назад. Родственники французского дизайнера сообщили, что он скончался в возрасте 86 лет по естественным причинам. Модной индустрии модельер запомнится как основатель собственной одноименной марки и работой в домах Balenciaga и Courreges. Поклонницами его таланта были Жаклин Кеннеди, Анук Эме, Катрин Денев и другие знаменитости.