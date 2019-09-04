Ушел из жизни фотограф Питер Линдберг

Сегодня в официальном Instagram-аккаунте мастера было опубликовано печальное известие.

По информации, опубликованной на страничке фотографа, Питер Линдберг скончался 3 сентября в возрасте 74 лет. Линдберг известен как непревзойденный мастер портретной съемки, в объектив которого попадали звезды первой величины. Фотограф сотрудничал с неисчислимым количеством модных брендов, а также изданий, среди которых такие флагманы, как Vogue, Vanity Fair, Harper’s Bazaar и Rolling Stone.