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Peter Lindbergh (Питер Линдберг) (13)
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Артем Кузелев

Ушел из жизни фотограф Питер Линдберг

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  • 04 Сентября 201923:04
Сюжеты: Peter Lindbergh (Питер Линдберг)

Сегодня в официальном Instagram-аккаунте мастера было опубликовано печальное известие.

По информации, опубликованной на страничке фотографа, Питер Линдберг скончался 3 сентября в возрасте 74 лет. Линдберг известен как непревзойденный мастер портретной съемки, в объектив которого попадали звезды первой величины. Фотограф сотрудничал с неисчислимым количеством модных брендов, а также изданий, среди которых такие флагманы, как Vogue, Vanity Fair, Harper’s Bazaar и Rolling Stone.

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