Ушел из жизни обувной дизайнер Серджио Росси

Причиной смерти основателя знаменитой марки Sergio Rossi, возможно, стал коронавирус.

Два дня назад издание WWD сообщило о безвременной кончине итальянского дизайнера обуви Серджио Росси. В новости подчеркивается, что основатель марки Sergio Rossi был госпитализирован несколько дней назад, но не смог справится с болезнью. По неподтвержденной официально информации, дизайнер заразился коронавирусом. На момент смерти Росси было 84 года, за свою долгую карьеру в моде он успел не только создать собственный обувной бренд, но и посотрудничать с другими компаниями, в числе которых Versace, Dolce & Gabbana и Azzedine Alaia.