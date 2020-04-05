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Артем Кузелев

Ушел из жизни обувной дизайнер Серджио Росси

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  • 05 Апреля 202013:12
Сюжеты: Sergio Rossi, Covid19

Причиной смерти основателя знаменитой марки Sergio Rossi, возможно, стал коронавирус.

Два дня назад издание WWD сообщило о безвременной кончине итальянского дизайнера обуви Серджио Росси. В новости подчеркивается, что основатель марки Sergio Rossi был госпитализирован несколько дней назад, но не смог справится с болезнью. По неподтвержденной официально информации, дизайнер заразился коронавирусом. На момент смерти Росси было 84 года, за свою долгую карьеру в моде он успел не только создать собственный обувной бренд, но и посотрудничать с другими компаниями, в числе которых Versace, Dolce & Gabbana и Azzedine Alaia.

 
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