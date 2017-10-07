Ушел из жизни основатель дома Herve Leger

Во Франции скончался создатель знаменитой марки и фирменного бандажного платья модельер Эрве Леру.

Печальные новости пришли из Франции, где ушел из жизни дизайнер Эрве Леру. Модельер и основатель дома моды Herve Leger умер из-за разрыва аневризмы.

В свое время Лероу был учеником Карла Лагерфельда, который и посоветовал ему сменить имя на Эрве Лежер. Под этим именем в 1985 году Леру основал собственный дом моды, который прославился изобретением бандажного платья. Ноу-хау представляет собой модели, созданные из лент ткани, визуально корректирующих фигуру.