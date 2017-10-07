Вход
ADV
Интересно
Herve Leger (20)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Ушел из жизни основатель дома Herve Leger

  • 95
  • 0
  • 07 Октября 201716:16
Сюжеты: Herve Leger

Во Франции скончался создатель знаменитой марки и фирменного бандажного платья модельер Эрве Леру.

Печальные новости пришли из Франции, где ушел из жизни дизайнер Эрве Леру. Модельер и основатель дома моды Herve Leger умер из-за разрыва аневризмы.

В свое время Лероу был учеником Карла Лагерфельда, который и посоветовал ему сменить имя на Эрве Лежер. Под этим именем в 1985 году Леру основал собственный дом моды, который прославился изобретением бандажного платья. Ноу-хау представляет собой модели, созданные из лент ткани, визуально корректирующих фигуру.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru