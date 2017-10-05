Ушел из жизни основатель холдинга Conde Nast

Совладелец крупнейшего издательского дома Сэмюэл Ньюхаус-младший скончался в результате продолжительной болезни в возрасте 89 лет в Нью-Йорке. Новость 3 октября сообщила пресс-служба холдинга с ссылкой на родственников Ньюхауса.

Основатель издательства и по сути один из создателей современной глянцевой журналистики руководил компанией более 40 лет. За эти годы Сэмюэл Ньюхаус невероятно расширил издательский бизнес, стал лидером в этой сфере и сделал многие журналы группы самыми влиятельными брендами в мире. Сегодня империя, созданная Ньюхаусом, выпускает более 140 журналов и более 100 сайтов.