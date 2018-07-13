В возрасте 74 лет после шести месяцев борьбы с раком в Италии умер Карло Бенеттон.

В итальянском городе Тревизо в следствие безуспешной борьбы с раком ушел из жизни сооснователь марки Benetton. Карло Бенеттону было 74 года. До 2013 года он занимался в компании промышленными стратегиями и производством, но покинул пост заместителя председателя правления.