Ушел из жизни Юбер де Живанши

Понедельник принес печальную новость. Во Франции в возрасте 91 года скончался легендарный модельер и новатор моды Юбер де Живанши.

Основав в 1952 году свой модный дом Givenchy, дизайнер стал мгновенно популярным. Его работа навсегда изменила современную моду и во многом определила вектор ее развития. Всемирную славу де Живанши принесло сотрудничество с Одри Хепберн, для ролей которой модельер создавал стильные образы. Юбер известен и как один из любимых модельеров Жаклин Кеннеди.