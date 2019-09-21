Ушел ли мех с fashion-подмостков?

Закат эры меха предрекают уже давно. Общество разделилось на защитников и сторонников натуральной пушнины. Почти 10 лет прошло со времен эпатажной акции Леди Гаги, когда на 27-й церемонии музыкальных наград MTV Video Music Awards 2010 она появилась в «платье», состоящих из натурального сырого мяса. Практически каждый сезон противники меха в разных странах устраивают впечатляющие акции протеста. И ряд мировых брендов действительно отказались от использования меха. Однако не преувеличены ли слухи о тотальном отказе от натурального меха в актуальной fashion-индустрии в целом?

Если посмотреть объективно, «закат эры меха» - по большому счету миф. Так, по данным Пушно-мехового союза, озвученным на прошедшей недавно в Москве профессиональной конференции, до 70% мировых брендов первой величины продолжают использовать в своих коллекциях натуральный мех. Среди них такие мастодонты, как Valentino, Dior, Dolce&Gabana, Louis Vuitton, Saint Lauren, Fendi, Thom Browne, Marni, Loro Piana, Giambattisa Valli, Elie Saab, Roberto Cavalli, Hermes, Oscar De La Renta, Celine. В то время как одни звезды шоу-бизнеса демонстративно отказываются от натурального меха, делая из этого резонансные пиар-акции, другие, напротив, не скрывают своих симпатий к пушным изделиям. Причем среди последних – звезды первой величины: Шэрон Стоун, Бейонсе, Ким Кардашьян, Кэтрин Зета-Джонс, Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Риана.

В России, где fashion-индустрия исконно связана с миром меха, «пушистое золото» по сути никогда не выходило из моды. Такие прославленные российские кутюрье, как Вячеслав Зайцев, Ирина Крутикова сделали мех чертой авторского почерка в своих коллекциях. А российские знаменитости, среди которых Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Максим Галкин, Ирина Аллегрова, Анна Семенович, Ольга Бузова, Валерия, не прочь щегольнуть на публике в меховых нарядах. Причем делают это с нескрываемым удовольствием и регулярно. Мех живет и пользуется популярностью на российских просторах, особенно в регионах, где этот роскошный предмет одежды климатически просто необходим. В Сибири, к примеру, говорят: «Сначала шуба, потом машина».

Влиятельные мировые СМИ также вовсе не отвернулись от натурального меха. Буквально на прошлой неделе было подписано соглашение между единственной в России меховой неделей моды «Russia. Fur Fashion Week» и ведущим международным телеканалом, посвященным моде - World Fashion Channel. Согласно достигнутым договоренностям, World Fashion Channel (Россия) будет поддерживать российских производителей меха, предоставляя им особые условия размещения в эфире телеканала. Для дизайнеров, участвующих в «Russia.Fur Fashion Week», планируется разработать индивидуальный пакет предложений. Меховые бренды уже сейчас могут обращаться в рекламную службу World Fashion Channel (https://wfc.tv/ru) и, используя кодовое слово «fur fashion», получать выгодные условия размещения имиджевых роликов, специальных репортажей и другой информации о производителе в эфире самого популярного мирового телеканала, посвященного моде. То, что ведущая международная медиа-корпорация обратила сейчас свой взор в сторону меха, являет показательным фактом. Мир вновь повернулся!

И, наконец 8-9 октября на самой узнаваемой и престижной площадке Москвы - Barvikha Luxury Village (Concert Hall) пройдет осенний сезон «Russia.Fur Fashion Week», обещая стать одним их главных luxury-событий сезона. Столица России станет основной точкой притяжения поклонников меха со всего мира: уже заявили о своем участии гости из Канады, США, Англии, Франции, Китая, Намибии и других стран.

Мода, как известно, развивается циклически. Все перечисленные факты невольно заставляют задуматься: не пришло ли время Ренессанса русского меха? Не новый ли тренд рождается прямо на наших глазах?