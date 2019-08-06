Ушла из жизни Алла Вербер

Фэшн-директор универмагов ЦУМ и ДЛТ, вице-президент компании Mercury скончалась на 62 году жизни.

Сегодня стало известно, что в возрасте 61 год Алла Вербер ушла из жизни. Источники близки к родственникам вице-президента Mercury и фэшн-директора ЦУМа и ДЛТ сообщают, что Вербер стало плохо 5 августа после ужина в итальянском городе Форте-дей-Марми. Морепродукты могли вызвать анафилактический шок, спровоцировавший отказ всех органов и обширный инфаркт. Сутки врачи боролись за жизнь пациентки, но 6 августа она скончалась.

Алла Вербер запомнится своим талантом и острым чутьем к моде. Ее искренняя и порой наивная любовь к люксу и всей индустрии вызывала порой улыбку. Однако именно она показала, что у мира моды может быть человеческое лицо. В одном из недавних постов в Instagram Алла написала: «Почему-то принято считать, что люди из мира моды имеют очень сложный и жесткий характер. Тот самый образ Миранды Пристли, который так хорошо сыграла Мерил Стрип, кажется всем истинным Дьяволом в юбке. А статусных и властных женщин, достигших высот в своей карьере, воспринимают как эгоистичных стерв, которые буквально готовы издеваться над своими подчиненными.

Этот стереотип, навеянный фильмом, нужно изменить. На самом деле в жизни все выглядит по-другому: люди, которые приходят ко мне, должны работать так же, в полную силу, как это делаю я. И требовать чего-то сверхъестественного – не в моих правилах. В моей команде есть люди, которые работают со мной уже много лет, и у нас прекрасные взаимоотношения.

Я – не стерва. Я справедливая и честная, а это одни из главных качеств хорошего руководителя».