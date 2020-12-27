Ушла из жизни британская супермодель Стелла Теннант

Родственники британской супермодели сообщили о ее смерти. По словам семьи, Стелла Теннант ушла из жизни через несколько дней после своего 50-летия. Причины смерти не раскрываются, однако в полиции уточняют, что в ее обстоятельствах не усматривается ничего подозрительного.

В заявлении родственников Теннант говорится: «С большой печалью мы объявляем о скоропостижной кончине Стеллы Теннант 22 декабря 2020 года… Стелла была прекрасной женщиной, которая вдохновляла нас всех».

Шотландка по происхождению, Теннант имела аристократические корни. Модель была внучкой 11-го герцога Девонширского Эндрю Кэвендиша и герцогини Деборы Кавендиш, в девичестве Митфорд. До модельной карьеры Стелла Теннант училась в Винчестерской школе искусств и специализировалась на скульптуре. Как говорила она сама, скульптура была ее первой любовью.

В модельный бизнес Стеллу Теннант в 1990-х годах привел знаменитый фотограф Стивен Майзель. Модель много снималась для Vogue и Harper's Bazaar, выходила на подиум для Versace и Александра Маккуина, участвовала в кампаниях Calvin Klein, Жан-Поля Готье и Burberry.

В 2012 году Теннант принимала участие в церемонии закрытия лондонских Олимпийских игр вместе с другими британскими моделями. В доме Versace ее назвали многолетней музой Джанни Версаче и другом семьи.

Вне подиума Теннант занималась общественными кампаниями за сокращение энергопотребления и уменьшение влияния быстрой моды на экологию.

Стелла Теннант ушла из индустрии в 1998 году из-за первой беременности, затем время от времени возвращалась в отдельных проектах.