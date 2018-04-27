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Salvatore Ferragamo (69)
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Артем Кузелев

Ушла из жизни Фульвия Висконти Феррагамо

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  • 27 Апреля 201800:46
Сюжеты: Salvatore Ferragamo

Наследница итальянского модельера скончалась вчера в возрасте 67 лет.

Итальянская пресса сообщила, что вчера в возрасте 67 лет скоропостижно скончалась Фульвия Висконти Феррагамо. Фульвия была дочерью модельера и основателя знаменитого модного дома Salvatore Ferragamo. До последнего времени она занимала в семейной компании пост креативного директора линии аксессуаров из шелка.

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