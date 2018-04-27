Ушла из жизни Фульвия Висконти Феррагамо

Наследница итальянского модельера скончалась вчера в возрасте 67 лет.

Итальянская пресса сообщила, что вчера в возрасте 67 лет скоропостижно скончалась Фульвия Висконти Феррагамо. Фульвия была дочерью модельера и основателя знаменитого модного дома Salvatore Ferragamo. До последнего времени она занимала в семейной компании пост креативного директора линии аксессуаров из шелка.