Ушла из жизни Фульвия Висконти Феррагамо

Наследница итальянского модельера скончалась вчера в возрасте 67 лет.
Итальянская пресса сообщила, что вчера в возрасте 67 лет скоропостижно скончалась Фульвия Висконти Феррагамо. Фульвия была дочерью модельера и основателя знаменитого модного дома Salvatore Ferragamo. До последнего времени она занимала в семейной компании пост креативного директора линии аксессуаров из шелка.
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