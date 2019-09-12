Ушла из жизни Марина Скиано

В возрасте 71 года умерла модель и одна из муз Ива Сен-Лорана.

10 сентября стало известно, что Марина Скиано ушла из жизни на 72-м году жизни. Скиано была известна как модель, фотограф, дизайнер ювелирных украшений и одна из главных муз Ива Сен-Лорана. Президент Фонда Пьера Берже Мэдисон Кокс отметила в беседе с журналистами: «Имя Марина Скиано навсегда связано с Ивом Сен-Лораном, поскольку она воплотила в жизнь его представление об идеальной современной женщине, работающей женщине, чувствующей себя уверено в корпоративной мужской сфере, ведь именно такой она была во время работы президентом дома Yves Saint Laurent в Северной Америке».