Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Ушла из жизни Марина Скиано

  • 32
  • 0
  • 12 Сентября 201909:42

В возрасте 71 года умерла модель и одна из муз Ива Сен-Лорана.

10 сентября стало известно, что Марина Скиано ушла из жизни на 72-м году жизни. Скиано была известна как модель, фотограф, дизайнер ювелирных украшений и одна из главных муз Ива Сен-Лорана. Президент Фонда Пьера Берже Мэдисон Кокс отметила в беседе с журналистами: «Имя Марина Скиано навсегда связано с Ивом Сен-Лораном, поскольку она воплотила в жизнь его представление об идеальной современной женщине, работающей женщине, чувствующей себя уверено в корпоративной мужской сфере, ведь именно такой она была во время работы президентом дома Yves Saint Laurent в Северной Америке».

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru