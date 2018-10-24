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Артем Кузелев

Ушла из жизни Ванда Милетти Феррагамо

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  • 24 Октября 201811:00
Сюжеты: Salvatore Ferragamo

Вдова основателя легендарного итальянского дома моды умерла вечером в пятницу на 97 году жизни.

В пятницу вечером, 19 октября, члены семьи Феррагамо сообщили о смерти Ванды Милетти Феррагамо. Вдова основателя итальянского дома моды Salvatore Ferragamo ушла из жизни на 97 году жизни. До последнего времени Ванда возглавляла семейную компанию, а с 2006 года занимала пост почетного президента бренда. Родственники подчеркнули в своем сообщении: «Ее бесценные уроки и память о ней станут для всех нас примером стойкости и любви к жизни».

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