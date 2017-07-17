Вчера ушёл из жизни Игорь Исаев (Igor Isaev), создатель и идейный вдохновитель бренда Grunge John Orchestra. Explosion - первого российского бренда, объединившего в повседневной одежде технологичный крой, функциональность и инновационные материалы со всего мира. Одежду GRUNGE JOHN ORCHESTRA. EXPLOSION выбирали Олег Меньшиков и Джон Малкович, его музыкальные вечеринки в стенах концептуального пространства на Никитском бульваре собирали настоящую армию поклонников. Всех их объединял Игорь, искренне считавший, что можно совершенствовать любую вещь, опираясь исключительно на знание её подосновы, которая тесно переплетается с историей различных субкультур, военной и рабочей одежды. Это именно тот уникальный случай, когда фанаты марки покупали не просто лучшие парки и джинсы в мире, они объединялось в общую семью, члены которой едины, что в музыке, что во взглядах на мир. Игорь создал отечественный бренд одежды, за который можно испытывать только одно чувство - гордость. Когда несколько лет назад на последнем показе в рамках отечественных недель моды Игорь продемонстрировал больше 140 луков и в конце показа все модели несли настоящие знамёна GJOE, это была революция. Ему не нужны были недели мод, они нуждались в нем. Потом были коллаборации с Adidas, открытие бутиков в других странах и другие достижения. Но именно тогда Grunge John показал, кто он и чего стоит его дело.

Олег Шаран