Успешные блогеры в рейтинге Forbes «Топ-40 до 40»

Эксперты издания подчеркнули, что в этом году блогеры впервые попали в традиционный список.

Российская редакция журнала Forbes опубликовала список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Кроме музыкантов, артистов, спортсменов, телеведущих и моделей, в рейтинг издания в этом году впервые вошли блогеры! Среди них самую высокую строчку заняла Настя Ивлеева – 14 место. На 18 позиции – Юрий Дудь, на 21 – Wylsacom, на 27 – Kate Clapp, на 30 – Саша Спилберг (30 место), на 25 – Little Big, на 36 – Макс+100500 и на 39 – Ида Галич.

Модную индустрию в рейтинге представляют две супермодели: на 8 строчке Ирина Шейк и Наталья Водянова на 32 месте.