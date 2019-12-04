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Артем Кузелев

Успейте подать заявку на конкурс LVMH Prize 2020

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  • 04 Декабря 201910:41
Сюжеты: LVMH

Люксовый концерн объявил о старте приема заявок на участие в конкурсе молодых дизайнеров.

До 2 февраля компания LVMH будет принимать заявки от молодых дизайнеров на участие в седьмом сезоне конкурса LVMH Prize. Участвовать в нем могут модельеры младше 40 лет, уже создавшие и продавшие как минимум две коллекции женской, мужской или гендернонейтральной одежды. Победителю традиционно достанется премия в 300 000 евро и год менторства от сотрудников конгломерата. Еще один дизайнер получит специальную премию имени Карла Лагерфельда в 150 000 евро. Также жюри вручит три премии в 10 000 евро выпускникам дизайн-школ. Список из двадцати полуфиналистов будет опубликован 27-28 февраля.

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