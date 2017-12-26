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Артем Кузелев

Утопические фантазии в рекламе Gucci. Весна-лето, 2018

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  • 26 Декабря 201711:24
Сюжеты: Gucci, Рекламные кампании, Весна-лето 2018

Итальянский дом моды представил новую рекламную кампанию, разработанную испанским художником-иллюстратором Игнаси Монреалем.

Дом Gucci продолжает сотрудничество с испанским иллюстратором Игнаси Монреалем. На этот раз коллаборация представила масштабную рекламу, которая значительно отличается стилем от предыдущих кампейнов марки. Для сезона весна-лето 2018 художник выбрал тему «Утопическая фантазия», по мотивам которой разработал два десятка иллюстраций. Получилось очень необычно, но в целом – в духе Gucci и его креативного директора Алессандро Микеле.

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