Увеличение доли стока в модном сегменте: каковы последствия для рынка?

Одним из последствий вынужденного простоя фэшн-сетей из-за весенних ограничений стало накопление товарных остатков. Их объем составил примерно 30% от всего ассортимента. В числе причин этого явления аналитики выделяют нарушения цепей поставок, вызванные пандемией. Эксперты логистичеких компаний «Даксер», IML и Kuehne+Nagel в России прокомментировали сложившуюся ситуацию на рынке.

Артем Викторович, руководитель московского отдела международного экспедирования компании «Даксер»:

– Помимо небольшого увеличения транзитных сроков в начале апреля из-за ограничений на границах глобальных сбоев в цепочках поставок автомобильным транспортом из стран Европы не наблюдалось. Для периода с апреля по июнь скорее была характерна нестабильность в заказах наших клиентов из сегмента фэшн. Некоторые компании успели согласовать поставки до наступления кризиса, но такие случаи единичны.

Комплекс услуг, включающий таможенное оформление и собственную линию сборных отправок из Европы, позволил нам надежно и своевременно осуществлять перевозки товаров модного сегмента для наших клиентов. Мы столкнулись со спадом заказов в апреле-июне, но уже начиная с июля рынок ожил, и количество отправок вновь возросло. Традиционные августовские каникулы итальянских производителей, конечно же, внесли корректировки в товарную номенклатуру заказов, но в целом на данный момент ситуация выглядит достаточно обнадеживающе. Разумеется, предугадать объемы отправок до конца года довольно проблематично, однако клиенты выражают сдержанный оптимизм в отношении своих планов на конец года.

Нам довольно затруднительно говорить о доле товарных остатков у ритейлеров, но то, что практически все компании-импортеры назвали определяющим фактором развитие сотрудничества с различными маркетплейсами, – это факт. Партнерство с онлайн-платформами позволит сократить финансовую нагрузку и снизить затраты в этом направлении. Благодаря отлаженной работе по оказанию услуг дистрибуции в Московской области мы продолжаем доставлять товары на склады клиентов и их партнеров из сферы электронной коммерции.

Иван Головко, руководитель направления международных автоперевозок компании Kuehne+Nagel в России:

– Во время закрытия торговых центров не только упал спрос на товары сегмента фэшн в оффлайн-магазинах, но также возникали трудности с вывозом товаров из ТЦ [торговых центров] на склады, так как многие владельцы помещений не допускали арендаторов к магазинам. После постепенного снятия ограничений, спрос медленно начал восстанавливаться, однако не достиг докарантинного уровня. Часть покупателей стала приобретать товары сегмента фэшн онлайн, на маркетплейсах.

Эта тенденция влечет за собой определенные изменения в доставке товаров на «последней миле»: с одной стороны, объем поставок оффлайн-магазинов падает в силу отсутствия покупателей, с другой – объем поставок распределительных центров маркетплейсов стабилен или даже растет. Также стоит отметить значительное влияние на импортную логистику введения обязательной маркировки.

Мы пока не видим каких-либо перемен, связанных с импортом и складскими операциями. Есть изменения на «последней миле»: вместо привычного развоза по магазинам все чаще требуется централизованная система доставки на распределительные центры маркетплейсов и дальнейший разбор штучного товара по клиентам.

Анна Макушева, директор по маркетингу федеральной логистической компании IML:

– Весной фэшн-индустрия сильно просела, некоторые магазины потеряли более половины объема продаж. За это время ретейлеры успели накопить складские остатки старых коллекций, у некоторых не было достаточно средств на закупку новых партий. Сейчас же запасы заканчиваются, а производители не могут обеспечить прежние объемы отгрузок. По нашим данным, многие магазины продают по полной цене то, что в прошлом сезоне уходило только со скидкой.

С одной стороны, в среднем четверть логистического трафика приходится именно на фэшн-сегмент. С другой, пандемия показала, что общий объем заказов из интернет-магазинов значительно вырос. Поэтому мы рассчитываем, что подобные тенденции как минимум не нанесут логистическому рынку серьезный урон.

Спрос во многом зависит от экономической, социальной ситуации в стране. Например, во время карантина покупателям было свойственно накопление средств, а траты приходились на товары первой необходимости.

Рынок постепенно восстанавливается, покупатели реализуют отложенный спрос на глобальные покупки. Если не произойдет еще одного «апокалипсиса», рынок восстановится естественным образом.

Маркетплейсы – один из главных трендов ближайших лет. Естественно, в будущем будет массовый выход игроков на новый рынок (но не полный переход). Для логистов такое развитие событий пойдет в плюс: рост аудитории означает рост отгрузок и, следовательно, прибыли.