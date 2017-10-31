Увлажняющая минеральная вода от MIXIТ.

В любую погоду коже лица необходимо идеальное увлажнение. Минеральная вода для лица Mineral Water for Face Moisture способна за пару секунд утолить жажду кожи лица.

В основе минеральной воды суперувлажняющий растительный комплекс из экстрактов календулы, ромашки, красного клевера, цветов липы, шиповника и семян льна, которые в сочетании с гиалуроновой кислотой обеспечивают моментальное насыщение клеток влагой и ее длительное сохранение в межклеточном пространстве. Натуральные экстракты восполняют нехватку микроэлементов и нормализуют водно-солевой баланс, делают кожу более гладкой и эластичной, дарят благодатное ощущение свежести и комфорта. Д-пантенол в составе минеральной воды обеспечивает мгновенный успокаивающий эффект, снимает воспаление, а витамин В3 нормализует микроциркуляцию и открывает клеткам кожи доступ к кислороду.

Наносить минеральную воду на кожу лица можно одним из двух простых способов: распылить на расстоянии 15 - 20 см. на лицо, шею и декольте или же намочить ей ватный диск и аккуратно протереть им лицо.

Mineral Water for Face Moisture – это настоящее спасение в моменты, когда стянутость кожи вот-вот испортит прекрасный день, всего пара распылений приносят коже полный комфорт.

Приобрести увлажняющую минеральную воду можно в одном из магазинов MIXIT, а также на сайте mixit.ru.