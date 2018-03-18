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Артем Кузелев

Увольнение за неподобающее поведение в Nike

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  • 18 Марта 201811:21
Сюжеты: Nike

Один из топ-менеджеров спортивного бренда уволился после жалоб на неподобающее поведение.

Тревор Эдвардс, президент по развитию компании Nike Inc., покидает свой пост в связи с жалобами сотрудников на его неподобающее поведение на рабочем месте. В офциальном сообщении бренда говорится, что Эдвардс ушел с занимаемой должности сразу же, но процесс увольнения завершится лишь в августе. Марк Паркер, исполнительный директор Nike подчеркнул, что «в последнее время компания получила ряд сообщений о поведении внутри организации, которое не отражает наши основные ценности: инклюзивность, уважение, расширение прав и возможностей».

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