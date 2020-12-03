Уют зимней коллекции обуви Tamaris

Коллекция выполнена в монохромной цветовой гамме. В качестве декора для этой сдержанной и вместе с тем стильной коллекции использовалась
золотая фурнитура и разноцветные шнурки. Массивные подошвы с глубоким рельефом обеспечат безопасность при прогулках по лесным дорожкам или снегу.
ФАКТЫ О КОЛЛЕКЦИИ:
КЛЮЧЕВЫЕ ЦВЕТА: оливковый, светло‐бежевый, кремовый
МАТЕРИАЛЫ: замша, нубук
ФАСОНЫ: ботинки на шнуровке, ботинки челси, ботильоны
ДЕТАЛИ: Золотые элементы, разноцветные шнурки, рельефные швы, шнуры, монохромная гамма
ДИЗАЙН ПОДОШВЫ: Массивные подошвы, платформы, глубокий рельеф у спортивных моделей
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