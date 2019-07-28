Уже скоро: Первый фильм о Ральфе Лорене

Этой осенью компания HBO представит первый документальный фильм об американском дизайнере.

Точное название фильма пока что не разглашается, известно лишь, что режиссером и продюсером проекта стала документалистка Сьюзен Лейси. Ранее она снимала картины об актрисе Джейн Фонде, режиссерах Стивене Спилберге и Вуди Аллене, а также о музыканте Бобе Дилане. В новой документалке Лейси покажет путь Ральфа Лорена от детства в небогатой семье из Бронкса до владельца успешной бизнес-империи. В фильме появятся архивные материалы марки Ralph Lauren, а также интервью с самим Ральфом, членами его семьи, друзьями и коллегами. Премьера намечена на осень этого года, однако пока что без точной даты.