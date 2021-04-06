Уже в этом месяце в продаже появится новая коллекция Uniqlo х JW Anderson

Японская марка Uniqlo продолжает коллаборацию с британским брендом JW Anderson. В апреле свет увидит новая – весенне-летняя – коллекция, которая будет доступна в избранных магазинах и онлайн.

О новой капсуле Джонатан Андерсон рассказал: «Я действительно думал о весне, когда работал над этой коллекцией. Все мы тогда оставались дома, и я с нетерпением ждал, когда мы снова сможем выйти. Также я хотел передать очень важные для меня ощущения от процесса создания, творчества и искусства».

Известно, что новая коллекция включит 18 женских и 14 мужских вещей. Кроме того, в капсулу войдут шесть дополнительных товаров. Модели декорированы цветочной вышивкой и выразительной строчкой. Ключевые цвета коллекции: хаки, коричневый и бежевый.